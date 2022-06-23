ISU не показал фотографии российских фигуристов в галерее по случаю Международного олимпийского дня

Международный союз конькобежцев (ISU) не показал фотографии российских фигуристов в галерее олимпийских чемпионов Пекина-2022 по случаю Международного олимпийского дня.

Как сообщают «РИА Новости» со ссылкой на Twitter ISU, чемпионку в женском одиночном катании Анну Щербакову заменили на японскую фигуристку Каори Сакамото, ставшую бронзовым призером соревнований. Также ISU не показал фотографии победителей командного турнира Пекина-2022, золото в котором завоевала сборная России.

На странице организации представлены снимки чемпионов Пекина-2022 в танцах на льду Габриэллы Пападакис и Гийома Сизерона, победителей в парном катании Вэньцзинь Суй и Цун Ханя, а также победителя в мужском одиночном катании Натана Чена.

Напомним, что сборная России по фигурному катанию так и не получила свои золотые медали за победу в командном турнире. Церемонию награждения до сих пор не провели.

Медународный олимпийский день отмечается 23 июня. Эта дата была выбрана с целью увековечивания дату создания Международного олимпийского комитета (МОК) — 23 июня 1894 года.