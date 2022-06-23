Семенович о боксерском поединке Загитовой: «Если из этого сделают супер-шоу, будет прикольно»

Семенович высказалась о мастер-классе по боксу между Загитовой и Саитовым

Бывшая фигуристка и актриса Анна Семенович в разговоре с «СЭ» отреагировала на информацию о проведении шоу-спарринга по правилам бокса между Алиной Загитовой и Олегом Саитовым.

«Это больше юморная история. Представьте, если я приглашу на лед профессионального боксера. Понятно, что я выиграю не напрягаясь. На серьезном уровне бой между девушкой и профессиональным боксером недопустим. Если это будет какое-то супер-шоу, это будет прикольно. Но мужчина не должен бороться с женщиной. Ни в каком виде спорта это недопустимо», — сказала Семенович «СЭ».

Спарринг между 20-летней фигуристкой и 48-летним боксером состоится 25 июня в «Лужниках» в рамках Дня московского спорта, организованного департаментом спорта Москвы.

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года, Саитов — обладатель золотых медалей Игр 1996 и 2000 годов.