Валиева заявила, что может попробовать себя в боксе

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о том, в каких других видах спорта хотела бы себя попробовать. Сегодня она провела фитнес-тренировку в рамках Дня московского спорта в «Лужниках».

— Мы в Новогорске ходили на легкую атлетику, прыгали с шестом, в длину, бросали копье. Я бы еще попробовала. Бокс, как Загитова? Не знаю, может быть. Это полезно для себя, для сердца. Если все делать в разумных количествах, как еще одна тренировка, то почему нет? — сказала Валиева журналистам.

25 июня олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова провела боксерский спарринг против двукратного олимпийского чемпиона по боксу Олега Саитова.

Ведущий перед выходом спортсменки на ринг перепутал фигуристку и представил ее как другую российскую фигуристку — Камилу Валиеву.