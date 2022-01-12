Жулин отказался извиняться за то, что назвал уродом небинарного фигуриста Ледука

Двукратный призер Олимпийских игр в танцах на льду, тренер Александр Жулин заявил, что не будет извиняться за то, что назвал уродом американского небинарного фигуриста Тимоти Ледука.

Ранее Жулина за его слова раскритиковала олимпийская чемпионка Меган Дюамель.

«Как такое может быть приемлемым? Почему мы в фигурном катании терпим такие возмутительные и отвратительные слова? Надеюсь, ISU (Международный союз конькобежцев) сделает что-нибудь, чтобы положить этому конец!» — написала она в Twitter.

«Не хочу даже никак комментировать слова Дюамель и в принципе на эту тему как-то реагировать? — цитирует Жулина Sport24. — Я уже пожалел, что вообще сказал это все, потому что придурков в нашем мире много. Такого понаписали про меня, что лучше и не придумаешь. А извиняться за свои слова я не собираюсь».

Тимтоти Ледук станет первым небинарным спортсменом, который выступит на Олимпиаде. На Играх в Пекине он будет выступать в паре с Эшли Кейн.

Небинарные личности не относят себя к категориям «мужчина» или «женщина». Некоторые из них просят, чтобы к ним обращались, используя нейтральное местоимение «они».

Зимние олимпийские игры-2022 в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.