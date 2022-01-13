Американский журналист: «Ученицы Тутберидзе просрочены, они будто прокисшее молоко уже к 20 годам»

Американский журналист Дэвид Лиз высказал свое мнение о фигуристках, занимающихся под руководством российского тренера Этери Тутберидзе. По его словам, ее ученицы не могут долго выступать на высоком уровне.

«Посмотрите показательные выступления Медведевой и Загитовой на чемпионате России в конце декабря, — цитирует Лиза Lenta.ru. — Программы без сложных прыжков позволяют оценить истинное качество катания и компоненты. Потом посмотрите недавние прокаты Мао Асады, Костнер или даже Кван, катающейся на роликах на парковке. А теперь скажите мне, у кого есть настоящие навыки катания на коньках и умение интерпретировать музыку, а кто просто робот, чья способность кататься заключается в пантомиме и вращениях, разработанных для девочек предпубертатного возраста.

Удручающе наблюдать такое истощение у девушек, которые должны выступать со страстью. Кристи Ямагучи совершенствовала катание и прыгала все свои тройные, пока ей не исполнилось 30 лет. А ученицы Тутберидзе просрочены, они будто прокисшее молоко уже к 20 годам".

Напомним, что у Туберидзе тренируются ведущие фигуристки России: Анна Щербакова, Александра Трусова, Камила Валиева, Алена Косторная, Дарья Усачева, Майя Хромых, Софья Акатьева и другие.