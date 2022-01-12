«Каждый год я пишу пост о нашей удивительной встрече». Рудковская показала первое фото с Плющенко

Российский продюсер Яна Рудковская в своем Instagram рассказала, как познакомилась с супругом, олимпийским чемпионом по фигурному катанию Евгением Плющенко.

«11 января! Каждый год я пишу пост о нашей удивительной встрече. Сегодня 15 лет, как на Трафальгарской площади в Лондоне мы с Женей познакомились. Женя представлял на фестивале «Русская зима» заявку на проведение в Сочи Олимпийских игр в 2014-м, а Дима Билан выступал там. Тогда никто не верил, что в Сочи пройдут Олимпийские игры, как и в наш долгосрочный творческий союз с Димой. Вот так бывает...» — написала Рудковская, показав фотографию с мужем, сделанную в день их знакомства.

Пара воспитывает двоих сыновей: 9-летнего Александра и годовалого Арсения.