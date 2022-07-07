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Сегодня, 15:29

Жулин надеется, что у российских фигуристов появится шанс поехать на чемпионат мира

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Заслуженный тренер России, хореограф Александр Жулин ответил на вопрос, видит ли он смысл в выходе за рамки правил в фигурном катании.

«А смысл выходить за рамки правил? Можно, конечно, рискнуть в выборе музыки, каких-то других вещах, но глобально нам все равно придется держать в голове все технические требования: дорожки, ки-пойнты. Другой вопрос, что нужно придумывать новые форматы типа прыжкового чемпионата. Вариантов-то много. Главное, чтобы все это было интересно спортсменам, а не скатилось в какую-то ерунду. Но лично я все-таки держу в голове чемпионат мира. Очень надеюсь, у нас появится шанс туда поехать», — приводит слова Жулина RT.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Многие спортивные федерации согласились с рекомендацией, также Россия лишилась права проведения ряда турниров по разным видам спорта.

На недавнем конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU) организация продлила отстранение России и Белоруссии на неопределенный срок.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1023363-zhulin-figuristy-chempionat-mira
Фигурное катание
Александр Жулин
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