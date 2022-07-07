Трусова показала совместное фото с Кондратюком и новой собакой
Российская фигуристка Александра Трусова выложила новое фото в социальных сетях. Она сфотографировалась с Марком Кондратюком и новой собакой.
«СелМа. Спасибо за это чудо!» — написала Трусова.
Александра Трусова и Марк Кондратюк.
Из личного архива
Подписчики отреагировали на новый пост фигуристки:
«Самые лучшие!»
«Зайки»,
«Мило»,
«Какие хорошенькие»,
«Какая красотка».
Новую собаку Трусовой подарили китайские болельщики. Это шестая ее собака, в семье также живут две кошки.
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