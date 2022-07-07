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Сегодня, 16:42

Трусова показала совместное фото с Кондратюком и новой собакой

Читать «СЭ» в
Александра Трусова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Александра Трусова и Марк Кондратюк.
Фото Из личного архива
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Российская фигуристка Александра Трусова выложила новое фото в социальных сетях. Она сфотографировалась с Марком Кондратюком и новой собакой.

«СелМа. Спасибо за это чудо!» — написала Трусова.

Александра Трусова и Марк Кондратюк. Фото Из личного архива
Александра Трусова и Марк Кондратюк.
Из личного архива

Подписчики отреагировали на новый пост фигуристки:

«Самые лучшие!»

«Зайки»,

«Мило»,

«Какие хорошенькие»,

«Какая красотка».

Новую собаку Трусовой подарили китайские болельщики. Это шестая ее собака, в семье также живут две кошки.

Фигурное катание
Александра Трусова
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