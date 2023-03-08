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8 марта, 23:08

Жулин: «Ни Загитовой, ни Медведевой необязательно возвращаться в профессиональный спорт»

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Алина Загитова и Евгения Медведева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Заслуженный тренер России Александр Жулин, который является идейным вдохновителем шоу «Русский вызов», ответил на вопрос о влиянии шоу-бизнеса на юных фигуристок.

«Скажу крамольную вещь — вообще не вижу смысла возвращаться ни Алине Загитовой, ни Анне Щербаковой, ни Юлии Липницкой, ни Аделине Сотниковой. Девочки уже все выиграли. И, чтобы себя мотивировать, должно произойти что-то особенное. К сожалению, российские турниры пока не являются тем стимулом, который сможет взбудоражить тех, кто участвовал в Олимпиаде, чемпионатах мира и Европы, понимаете? Так что я благодарен и Федерации фигурного катания России, и спортивной дирекции Первого канала — всем, кто пытается придумывать новые форматы, чтобы увлечь наших спортсменов. Без этого мы бы зачахли», — приводит «КП Спорт» слова Жулина.

Первый канал в прямом эфире покажет турнир шоу-программ «Русский вызов», который пройдет 18 марта в «Мегаспорте» в Москве.

Источник: https://www.kp.ru/sports/figurnoe-katanie/aleksandr-zhulin-skazhu-kramolnuyu-veshh/
Фигурное катание
Александр Жулин
Алина Загитова
Евгения Медведева
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