Губерниев: «Тарасова могла бы вести видеоблог, с удовольствием поработаю с ней, если позовет»

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о заслуженном тренере СССР Татьяне Тарасовой. Губерниев считает, что Тарасова могла бы вести шоу на Youtube.

«Безусловно, Татьяна Тарасова смогла бы вести шоу на своем канале. С огромным удовольствием буду работать вместе с Татьяной Анатольевной в одном кадре, если она меня позовет. Нам с ней подвластен любой формат шоу. Будем вместе зажигать!» — цитирует Губерниева Sport24.

Тарасова является членом жюри шоу «Ледниковый период».