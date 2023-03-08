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Губерниев: «Тарасова могла бы вести видеоблог, с удовольствием поработаю с ней, если позовет»

Руслан Минаев
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Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о заслуженном тренере СССР Татьяне Тарасовой. Губерниев считает, что Тарасова могла бы вести шоу на Youtube.

«Безусловно, Татьяна Тарасова смогла бы вести шоу на своем канале. С огромным удовольствием буду работать вместе с Татьяной Анатольевной в одном кадре, если она меня позовет. Нам с ней подвластен любой формат шоу. Будем вместе зажигать!» — цитирует Губерниева Sport24.

Тарасова является членом жюри шоу «Ледниковый период».

Источник: Sport24
Фигурное катание
Дмитрий Губерниев
Татьяна Тарасова
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