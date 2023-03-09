Чен считает, что у Тарасовой получится стать видеоблогером

Известный телекомментатор, чемпионка мира в тройном прыжке Иоланда Чен оценил перспективы заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в качестве видеоблогера.

«Талантливый человек талантлив во всем. Она была хорошей фигуристкой и была бы великолепной, если бы не травмировалась. Она великий тренер, ее ученики получали олимпийские медали. Она прекрасный преподаватель: воспитала не просто спортсменов, а уже и тренеров. Например, Елену Буянову. И она хорошо освоила телевидение. Мы с ней много работали в кадре. С удовольствием составлю компанию в кадре с Татьяной Анатольевной! Я с ней хоть на YouTube, хоть на край света! Мне с ней комфортно в любом формате: были и ведущими, и комментаторами.

Конечно, все получится у Татьяны Тарасовой. Если какие-то тупенькие и бесталанные мальчики и девочки умудряются стать успешным и богатыми блогерами, то почему Тарасова, глыба и звезда нашей страны, не сможет на YouTube рассказывать о своем любимом виде спорта?» - цитирует Sport24 Чена.

Ранее Тарасова рассказала, что не комментирует финал Гран-при России на Первом канале из-за санкций со стороны директора спортивного вещания Ольги Черносвитовой.