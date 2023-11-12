Жулин назвал мутной историей слушания CAS по делу Валиевой

Заслуженный тренер России Александр Жулин в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о слушаниях по делу фигуристки Камилы Валиевой.

«Да что-то там мутная какая-то история. Сомневаюсь, что в сторону Валиевой все это разрешится в связи с последними событиями, которые разворачиваются. Но очень бы хотел, чтобы нашу Камилу прекратили уже терроризировать», — сказал Жулин «СЭ».

10 ноября CAS завершил слушания по делу Валиевой, чья допинг-проба во время чемпионата России в декабре 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Информация об этом допинг-тесте стала известна только после командного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине, по итогам которого спортсменка завоевала золотую медаль.

CAS вынесет свой вердикт в январе 2024 года.