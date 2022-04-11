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Сегодня, 18:42

Плющенко заявил, что все фигуристы выступят в Санкт-Петербурге после шоу в Туле

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что все спортсмены примут участие в его шоу «Союз чемпионов». Оно пройдет в Санкт-Петербурге 16 апреля в «Ледовом дворце».

«Конечно все будут участвовать, никаких проблем нет, все спортсмены будут», — приводит слова Плющенко Metaratings.ru.

Ранее ледовое шоу «Союз чемпионов» прошло в Туле 9 апреля.

В программе «Союз чемпионов» в Санкт-Петербурге должны выступить Александра Трусова, Марк Кондратюк, Михаил Коляда и другие спортсмены.

Источник: https://metaratings.ru/news/plyushchenko-zayavil-chto-vse-figuristy-uchastniki-shou-v-sankt-peterburge-vyydut-na-lyed-nesmotrya--1243555/
Фигурное катание
Евгений Плющенко
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