Плющенко заявил, что все фигуристы выступят в Санкт-Петербурге после шоу в Туле

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что все спортсмены примут участие в его шоу «Союз чемпионов». Оно пройдет в Санкт-Петербурге 16 апреля в «Ледовом дворце».

«Конечно все будут участвовать, никаких проблем нет, все спортсмены будут», — приводит слова Плющенко Metaratings.ru.

Ранее ледовое шоу «Союз чемпионов» прошло в Туле 9 апреля.

В программе «Союз чемпионов» в Санкт-Петербурге должны выступить Александра Трусова, Марк Кондратюк, Михаил Коляда и другие спортсмены.