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В Финляндии хотят, чтобы ВАДА наказывала тренеров несовершеннолетних спортсменов

После ситуации с Валиевой на Олимпиаде-2022 финский юрист предложил наказывать тренеров
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Финский юрист Лаури Тарасти предложил Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА) наказывать тренеров, чьи несовершеннолетние спортсмены попались на употреблении запрещенным веществами.

«Вопрос будет рассмотрен в WADA. Хорошо бы понять, что входит в обязанности тренера молодого спортсмена. Несовершеннолетний спортсмен может не понять, какие препараты ему дают. Он не может достать их самостоятельно, как в случае со специальными сердечными лекарствами для Камилы Валиевой», — цитирует Тарасти Helsingin Sanomat.

На Олимпиаде в Пекине Валиева заняла первое место в командном турнире. После него стало известно, что тестирование на запрещенные вещества, которое спортсменка прошла 25 декабря 2021 года, дало положительный результат. При этом все результаты остальных проб, взятых у фигуристки после этой даты, были отрицательными.

После этого Валиева была допущена к участию в одиночном турнире, по итогам которого заняла четвертое место.

Фигурное катание
Камила Валиева
ВАДА
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