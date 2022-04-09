В Финляндии хотят, чтобы ВАДА наказывала тренеров несовершеннолетних спортсменов

Финский юрист Лаури Тарасти предложил Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА) наказывать тренеров, чьи несовершеннолетние спортсмены попались на употреблении запрещенным веществами.

«Вопрос будет рассмотрен в WADA. Хорошо бы понять, что входит в обязанности тренера молодого спортсмена. Несовершеннолетний спортсмен может не понять, какие препараты ему дают. Он не может достать их самостоятельно, как в случае со специальными сердечными лекарствами для Камилы Валиевой», — цитирует Тарасти Helsingin Sanomat.

На Олимпиаде в Пекине Валиева заняла первое место в командном турнире. После него стало известно, что тестирование на запрещенные вещества, которое спортсменка прошла 25 декабря 2021 года, дало положительный результат. При этом все результаты остальных проб, взятых у фигуристки после этой даты, были отрицательными.

После этого Валиева была допущена к участию в одиночном турнире, по итогам которого заняла четвертое место.