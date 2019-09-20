Польская фигуристка Екатерина Куракова, тренирующаяся в Канаде у Брайана Орсера, рассказала о совместной работе с с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой.

— Очень рада, что Женя есть, потому что на тренировках мы соперничаем, и это просто отличная мотивация для работы, — цитирует Twizzle Куракову. — Если я вижу, что она сделала каскад, я пойду сделаю тоже, еще и усложниться попробую. А потом Женя сделает «3-3-3», и я сразу понимаю, что мне тоже надо его прыгнуть.

Я вижу, что даже Брайану интересно за этим наблюдать, хорошо иметь спарринг партнера.