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«Женя сделает 3-3-3, и я понимаю, что мне тоже надо его прыгнуть». Куракова — о совместных тренировках с Медведевой у Орсера

14:45
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Польская фигуристка Екатерина Куракова, тренирующаяся в Канаде у Брайана Орсера, рассказала о совместной работе с с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой.

— Очень рада, что Женя есть, потому что на тренировках мы соперничаем, и это просто отличная мотивация для работы, — цитирует Twizzle Куракову. — Если я вижу, что она сделала каскад, я пойду сделаю тоже, еще и усложниться попробую. А потом Женя сделает «3-3-3», и я сразу понимаю, что мне тоже надо его прыгнуть.

Я вижу, что даже Брайану интересно за этим наблюдать, хорошо иметь спарринг партнера.

Дополнительная информация

http://twizzle.com.ru/2019/09/20/ekaterina-kurakova-isu-jgp-riga-cup-2019/

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