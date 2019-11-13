Жена Плющенко: «Угрозы нам поступали от сектантов»

Продюсер Яна Рудковская подала заявление в полицию из-за угроз, поступающих в адрес самой Яны и ее семьи — мужа Евгения Плющенко и их 6-летнему сыну Саше. Как отмечается, больше всего пару напугали сообщения про ребенка, которому в комментариях в соцсетях угрожали убийством. Рудковская сообщила, что следствие уже продвинулось.

— Поступали угрозы на протяжении достаточно долгого времени от сектантов: мне, Евгению и Сашеньке, — цитирует Рудковскую super.ru. — Эти люди писали эти вещи не только нам, но и нашим друзьям. Первая, кто подала тревогу, была Лера Кудрявцева. Она увидела угрозы на своей странице, позвонила мне. Сейчас уже идет следствие, так что я не могу ничего комментировать, но все аккаунты, с которых приходили угрозы, уже заблокированы. Есть первые успехи в работе по поимке этих людей.