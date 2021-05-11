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Жена Плющенко показала фото с сыном Сашей на фоне дорогого автомобиля

12:21
Яна Рудковская. Фото Instagram
Яна Рудковская. Фото Instagram
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Музыкальный продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко в своем Instagram опубликовала новую фотографию.

Рудковская показала снимки с сыном Сашей (ГномГномычем) на фоне синего дорогого автомобиля «Порше».

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)

1 мая двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко объявил об уходе Александры Трусовой из его группы.

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