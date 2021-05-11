Опубликован календарь турниров по фигурному на следующий сезон

Международный союз конькобежцев (ISU) составил календарь соревнований на сезон-2021/22.

С 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине пройдут Олимпийские игры. Чемпионат мира состоится в Монпелье (Франция) с 21 по 27 марта 2022 года.

Чемпионат Европы пройдет в Таллине (Эстония) с 10 по 16 января 2022 года.

Чемпионат России состоится в Санкт-Петербурге с 21 по 26 декабря, а московский этап серии «Гран-при» пройдет с 26 по 28 ноября.

Расписание остальных турниров серии «Гран-при»:

Лас Вегас (США) — 22-24 октября;

Ванкувер (Канада) — 29-31 октября;

Чунцин (Китай) — 5-7 ноября;

Япония (город не определен) — 12-14 ноября;

Гренобль (Франция) — 19-21 ноября;

Москва (Россия) — 26-28 ноября;

Финал серии в Осаке (Япония) — 9-12 декабря.

Юниорская серия «Гран-при»:

Куршевель (Франция) — 18-21 августа;

Эдмонтон (Канада) — 25-28 августа;

Кошице (Словакия) — 1-4 сентября;

Красноярск (Россия) — 15-18 сентября;

Любляна (Словения) — 22-25 сентября;

Гданьск (Польша) — 29 сентября — 2 октября;

Линц (Австрия) — 6-9 октября;

Финал серии состоится в том же месяце в Осаке.

Турниры серии «Челленджер»:

Бергамо (Италия) — 10-12 сентября;

Монреаль (Канада) — 16-18 сентября;

Оберстдорф (Германия) — 22-25 сентября;

Братислава (Словакия) — 30 сентября — 2 октября;

Эспоо (Финляндия) — 7-10 октября;

Пекин (Китай) — 13-17 октября;

Алма-Ата (Казахстан) — 28-31 октября;

Грац (Австрия) — 11-14 ноября;

Варшава (Польша) — 17-20 ноября;

Загреб (Хорватия) — 8-11 декабря.