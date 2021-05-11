Опубликован календарь турниров по фигурному на следующий сезон
Международный союз конькобежцев (ISU) составил календарь соревнований на сезон-2021/22.
С 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине пройдут Олимпийские игры. Чемпионат мира состоится в Монпелье (Франция) с 21 по 27 марта 2022 года.
Чемпионат Европы пройдет в Таллине (Эстония) с 10 по 16 января 2022 года.
Чемпионат России состоится в Санкт-Петербурге с 21 по 26 декабря, а московский этап серии «Гран-при» пройдет с 26 по 28 ноября.
Расписание остальных турниров серии «Гран-при»:
Лас Вегас (США) — 22-24 октября;
Ванкувер (Канада) — 29-31 октября;
Чунцин (Китай) — 5-7 ноября;
Япония (город не определен) — 12-14 ноября;
Гренобль (Франция) — 19-21 ноября;
Москва (Россия) — 26-28 ноября;
Финал серии в Осаке (Япония) — 9-12 декабря.
Юниорская серия «Гран-при»:
Куршевель (Франция) — 18-21 августа;
Эдмонтон (Канада) — 25-28 августа;
Кошице (Словакия) — 1-4 сентября;
Красноярск (Россия) — 15-18 сентября;
Любляна (Словения) — 22-25 сентября;
Гданьск (Польша) — 29 сентября — 2 октября;
Линц (Австрия) — 6-9 октября;
Финал серии состоится в том же месяце в Осаке.
Турниры серии «Челленджер»:
Бергамо (Италия) — 10-12 сентября;
Монреаль (Канада) — 16-18 сентября;
Оберстдорф (Германия) — 22-25 сентября;
Братислава (Словакия) — 30 сентября — 2 октября;
Эспоо (Финляндия) — 7-10 октября;
Пекин (Китай) — 13-17 октября;
Алма-Ата (Казахстан) — 28-31 октября;
Грац (Австрия) — 11-14 ноября;
Варшава (Польша) — 17-20 ноября;
Загреб (Хорватия) — 8-11 декабря.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю