Фигурист Соловьев рассказал об отношениях с Бузовой

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев рассказал о своих отношениях с певицей Ольгой Бузовой после совместного участия в последнем сезоне «Ледникового периода».

— У нас очень хорошие дружеские отношения. Это на первый взгляд может показаться, что у нас чуть ли не отношения или какие-то симпатии друг к другу, но на самом деле мы очень быстро поймали какую-то такую дружескую манеру общения, и мы во многом похожи — по каким-то ситуациям жизненным, по каким-то моментам. То есть это чистой воды дружба без каких-либо выходов за рамки, то есть абсолютно без того, что говорят за нашими спинами, в интервью, в каких-то публикациях. То есть нет ничего абсолютно, — рассказал Соловьев интервью журналисту Василию Конову на его YouTube-канале.

— Какая она?

— Она простая. Обычная. Без короны над головой, без каких-то предрассудков. Она абсолютно простой человек. Да, она девочка, у неё бывают какие-то выплески эмоций, как и у всех. Тем более, она столкнулась с незнакомой ей сферой деятельности вообще — не просто фигурное катание, а спорт.