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Сегодня, 19:50

Жена Авербуха спела на шоу в Москве для номера Ветлугина. Он прокомментировал ее вокал

Жена Авербуха спела на шоу в Москве для номера Ветлугина
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Елизавета Арзамасова и Илья Авербух.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российская актриса Елизавета Арзамасова исполнила а капелла песню Булата Окуджавы «До свидания, мальчики» на шоу Ильи Авербуха для номера Матвея Ветлугина. После выступления фигурист оценил пение супруги Ильи Авербуха.

— Все молодцы, Илья [Авербух] гений, устроил очень продуманное до мелочей, концептуальное шоу, нашел время приехать в Питер поставить мне номер. Леша [Ягудин] нас зарядил хороши настроением в раздевалке, шутил постоянно. С Лизой я познакомился утром, узнал, что она никогда раньше на публике не пела. У нее очень трогательный, нежный голос, это было двойное удовольствие кататься под эту композицию в ее исполнении.

— Кто лучше поет — Медведева, Загитова или Арзамасова?

— Медвегитасова, — ответил Ветлугин.

Илья Авербух
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