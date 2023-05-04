Жена Авербуха спела на шоу в Москве для номера Ветлугина. Он прокомментировал ее вокал

Российская актриса Елизавета Арзамасова исполнила а капелла песню Булата Окуджавы «До свидания, мальчики» на шоу Ильи Авербуха для номера Матвея Ветлугина. После выступления фигурист оценил пение супруги Ильи Авербуха.

— Все молодцы, Илья [Авербух] гений, устроил очень продуманное до мелочей, концептуальное шоу, нашел время приехать в Питер поставить мне номер. Леша [Ягудин] нас зарядил хороши настроением в раздевалке, шутил постоянно. С Лизой я познакомился утром, узнал, что она никогда раньше на публике не пела. У нее очень трогательный, нежный голос, это было двойное удовольствие кататься под эту композицию в ее исполнении.

— Кто лучше поет — Медведева, Загитова или Арзамасова?

— Медвегитасова, — ответил Ветлугин.