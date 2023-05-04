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Сегодня, 19:48

Тарасова отреагировала на снижение рейтинга просмотров фигурного катания

Алина Савинова
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о снижении рейтинга просмотров фигурного катания в сезоне-22/23.

«Это связано с тем, что мы не участвовали в этапах Гран-при, в финале Гран-при, на этапах чемпионата Европы и чемпионата мира», — цитирует Тарасову Metaratings.ru.

Ранее Metaratings.ru сообщал, что самой рейтинговой трансляцией зимнего сезона стала короткая программа фигуристок на чемпионате страны. Однако ее рейтинг (2,6) и доля (9,8%) стали более низкими по сравнению с предыдущими годами.

Источник: https://metaratings.ru/news/tarasova-prokommentirovala-snizhenie-reitinga-prosmotrov-figurnogo-kataniya-248426/
Фигурное катание
Татьяна Тарасова
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