Тарасова отреагировала на снижение рейтинга просмотров фигурного катания

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о снижении рейтинга просмотров фигурного катания в сезоне-22/23.

«Это связано с тем, что мы не участвовали в этапах Гран-при, в финале Гран-при, на этапах чемпионата Европы и чемпионата мира», — цитирует Тарасову Metaratings.ru.

Ранее Metaratings.ru сообщал, что самой рейтинговой трансляцией зимнего сезона стала короткая программа фигуристок на чемпионате страны. Однако ее рейтинг (2,6) и доля (9,8%) стали более низкими по сравнению с предыдущими годами.