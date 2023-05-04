Фигурист Ветлугин объяснил выбор номера про войну

Российский фигурист Матвей Ветлугин рассказал «СЭ» о выборе песни для шоу Ильи Авербуха 4 мая, посвященного Великой отечественной войне.

— Выбор песни Окуджавы «До свидания, мальчики»? Я показывал историю, в котором главным героем является юноша, который уходит на войну и еще не осознает, какой кошмар его там ждет. История про то, что, родным тяжело отпускать близких на войну, к чему сразу отсылает первая строчка «Ах, война, что ты подлая сделала». Нас с детства учили — лишь бы не было войны, — сказал Ветлугин.