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Сегодня, 14:08

Источник: Тутберидзе была в США перед окончанием сбора в Новогорске

ТАСС: Тутберидзе улетала в США перед окончанием сбора в Новогорске
Руслан Минаев
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе улетала в США перед окончанием сбора в Новогорске. Она вернулась 27 июля.

«Улетела незадолго до конца сбора в Новогорске. Сейчас снова на тренировках. Первую тренировку она провела в среду вечером», — сообщил ТАСС.

С 25 июля группа фигуристов Тутберидзе тренировалась в ледовом дворце «Хрустальный».

В ее группе тренируются олимпийская чемпионка Анна Щербакова, серебряный призер Игр в Пекине Александра Трусова, победительница командного олимпийского турнира Камила Валиева, а также Дарья Усачева, Майя Хромых и другие фигуристы.

Источник: https://tass.ru/sport/15343295
Фигурное катание
Этери Тутберидзе
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