Источник: Тутберидзе была в США перед окончанием сбора в Новогорске

ТАСС: Тутберидзе улетала в США перед окончанием сбора в Новогорске

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе улетала в США перед окончанием сбора в Новогорске. Она вернулась 27 июля.

«Улетела незадолго до конца сбора в Новогорске. Сейчас снова на тренировках. Первую тренировку она провела в среду вечером», — сообщил ТАСС.

С 25 июля группа фигуристов Тутберидзе тренировалась в ледовом дворце «Хрустальный».

В ее группе тренируются олимпийская чемпионка Анна Щербакова, серебряный призер Игр в Пекине Александра Трусова, победительница командного олимпийского турнира Камила Валиева, а также Дарья Усачева, Майя Хромых и другие фигуристы.