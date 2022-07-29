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Сегодня, 09:28

Буцаева считает, что визит Тарасовой на тренировки ее группы придаст мотивации фигуристам

Анна Горшкова
Корреспондент
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Российский специалист Виктория Буцаева считает, что визит заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой на тренировки ее группы придаст дополнительной мотивации фигуристам.

«Разговора с Татьяной Анатольевной еще не было, но если она к нам придет, мы будем счастливы. Татьяна Анатольевна — неотъемлемая часть фигурного катания. Ее комментарии и замечания всегда очень важны. Естественно, мы будем рады, если она придет, этот тренировочный момент, который даст толчок на будущее», — приводит слова Буцаевой ТАСС.

В июле Тарасова посетила тренировки группы Этери Тутберидзе, там она сообщила, что также хочет побывать в академии Плющенко и у подопечных Буцаевой.

Источник: https://tass.ru/sport/15339341
Фигурное катание
Татьяна Тарасова
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