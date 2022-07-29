Буцаева считает, что визит Тарасовой на тренировки ее группы придаст мотивации фигуристам

Российский специалист Виктория Буцаева считает, что визит заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой на тренировки ее группы придаст дополнительной мотивации фигуристам.

«Разговора с Татьяной Анатольевной еще не было, но если она к нам придет, мы будем счастливы. Татьяна Анатольевна — неотъемлемая часть фигурного катания. Ее комментарии и замечания всегда очень важны. Естественно, мы будем рады, если она придет, этот тренировочный момент, который даст толчок на будущее», — приводит слова Буцаевой ТАСС.

В июле Тарасова посетила тренировки группы Этери Тутберидзе, там она сообщила, что также хочет побывать в академии Плющенко и у подопечных Буцаевой.