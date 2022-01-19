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Сегодня, 16:53

Заливочная машина врезалась в борт на чемпионате четырех континентов по фигурному катанию. Фото

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Заливочная машина врезалась в борт на чемпионате четырех континентов по фигурному катанию.
Фото «СЭ»

Тренировки на чемпионате четырех континентов по фигурному катанию в Таллине затянулись из-за инцидента, произошедшего на катке по окончании занятий танцоров.

Заливочная машина не вписалась во въезд на каток и врезалась в борт, сдавая назад.

Организаторам пришлось потратить около 10 минут, чтобы подложить тряпки и половики под колеса и заставить машину уехать с места происшествия. Борт тренировочного катка остался поврежден, его чинят. На данный момент тренировки отложены.

Фигурное катание
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