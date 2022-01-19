Заливочная машина врезалась в борт на чемпионате четырех континентов по фигурному катанию. Фото

Тренировки на чемпионате четырех континентов по фигурному катанию в Таллине затянулись из-за инцидента, произошедшего на катке по окончании занятий танцоров.

Заливочная машина не вписалась во въезд на каток и врезалась в борт, сдавая назад.

Происшествие на #FourContinentsChampionship чемпионате четырех континентов — заливочная машина врезалась в борт! pic.twitter.com/HftHd8QMNM — Lublineс93 (@Lublinec931) January 19, 2022

Организаторам пришлось потратить около 10 минут, чтобы подложить тряпки и половики под колеса и заставить машину уехать с места происшествия. Борт тренировочного катка остался поврежден, его чинят. На данный момент тренировки отложены.