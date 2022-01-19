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19 января, 23:29

Дэвис и Смолкин учатся в Астраханском государственном техническом университете

Владислав Зимагулов
Корреспондент
Диана Дэвис и Глеб Смолкин.
Фото АГТУ

Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин проходят обучение в Астраханском государственном техническом университете (АГТУ), сообщает «Астрахань 24».

Указано, что они учатся на первом курсе. Ранее официальный сайт учебного заведения поздравил их с успешным выступлением на чемпионате Европы в Таллине (Эстония). Так они заняли седьмое место. Позже поздравление удалили.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин выступают в танцах на льду. Они будут участвовать в зимней Олимпиаде-2022 в Пекине. Дэвис — дочь известного тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

Источник: https://astrakhan-24.ru/news/sport/2022-01-19/astrahanskie-studenty-poedut-na-zimnyuyu-olimpiadu-v-pekin-85422
Глеб Смолкин
Диана Дэвис
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