Дэвис и Смолкин учатся в Астраханском государственном техническом университете

Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин проходят обучение в Астраханском государственном техническом университете (АГТУ), сообщает «Астрахань 24».

Указано, что они учатся на первом курсе. Ранее официальный сайт учебного заведения поздравил их с успешным выступлением на чемпионате Европы в Таллине (Эстония). Так они заняли седьмое место. Позже поздравление удалили.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин выступают в танцах на льду. Они будут участвовать в зимней Олимпиаде-2022 в Пекине. Дэвис — дочь известного тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе.