«Растяжка как у пантеры». Туктамышева показала, что готова к Олимпиаде

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева опубликовала видео тренировки в Instagram.

Фигуристка исполнила несколько акробатических элементов, а также тренировала вращения и прыжки.

«Когда только начала, а уже устала», — написала Туктамышева.

man_go91: «На месте груши должны быть хейтеры»,

86leramax: «Вот это ты акробатка»,

ekb2204: «Как все-таки хочется увидеть вас на ОИ!»

tatiana_mitropolskaya: «Бесподобна и в катании, и в перфомансе, и в самоиронии. Обожаю и балдею!»

maslov_k92: «Растяжка как у пантеры»

В этом сезоне Туктамышева заняла второе место на этапе «Гран-при» в Сочи и Канаде. На чемпионате России она заняла седьмое итоговое место и не попала в состав сборной России на чемпионате Европы в Таллине.