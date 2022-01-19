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Сегодня, 15:16

«Растяжка как у пантеры». Туктамышева показала, что готова к Олимпиаде

Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева опубликовала видео тренировки в Instagram.

Фигуристка исполнила несколько акробатических элементов, а также тренировала вращения и прыжки.

«Когда только начала, а уже устала», — написала Туктамышева.

man_go91: «На месте груши должны быть хейтеры»,

86leramax: «Вот это ты акробатка»,

ekb2204: «Как все-таки хочется увидеть вас на ОИ!»

tatiana_mitropolskaya: «Бесподобна и в катании, и в перфомансе, и в самоиронии. Обожаю и балдею!»

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В этом сезоне Туктамышева заняла второе место на этапе «Гран-при» в Сочи и Канаде. На чемпионате России она заняла седьмое итоговое место и не попала в состав сборной России на чемпионате Европы в Таллине.

Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
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