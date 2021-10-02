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Дебютное выступление Евгении Медведевой и Дани Милохина на «Ледниковом периоде». Видео

20:42
Евгения Медведева и Даня Милохин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгения Медведева и Даня Милохин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева и тиктокер Даня Милохин дебютировали в новом сезоне шоу Первого канала «Ледниковый период». Пара выступила под композицию «Suis-moi» в исполнении Willy William feat. Vitaa.

Отметим, что выступление не обошлось без грубой ошибки. В одном из моментов Милохин неудачно выполнил поддержку и упал вместе с партнершей на лед.

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Иван Шитик все материалы автора

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