ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
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Загитова выбрала вуз для поступления

21:28
Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова в интервью журналу Tatler призналась, что хотела бы в дальнейшем работать тренером.

— Готовлюсь к поступлению в Российский государственный университет физической культуры, — рассказала Загитова. — Хочу отучиться на тренера и, как Этери Георгиевна воспитывать новых чемпионов.

13 декабря 17-летняя Загитова объявила о приостановке соревновательной карьеры в фигурном катании. Сейчас фигуристка выступает в 25-м ежегодном швейцарсом шоу Art on Ice.

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