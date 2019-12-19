Загитова в следующем году примет участие в ледовом шоу Тутберидзе

Олимпийская чемпионка Алина Загитова, Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная примут участие в ледовом шоу своего тренера Этери Тутберидзе — «Чемпионы на льду». Мероприятие пройдет 3 апреля 2020 года в Перми. В апреле этого года подобное шоу состоялось в Краснодаре.

В шоу также выступят и другие ученики Тутберидзе: Элизабет Турсынбаева, Морис Квителашвили, Камила Валиева, Даниил Самсонов, а также ее дочь — Диана Дэвис в дуэте с Глебом Смолкиным.

Также для участия приглашены двукратные чемпионы Европы в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов, серебрянные призеры чемпионата Европы в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин и четырехкратный чемпион России Максим Ковтун.