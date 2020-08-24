Юниорскими прокатами стартовал новый сезон в российском фигурном катании, но как он будет выглядеть, до сих пор непонятно. Дмитрий Кузнецов, Екатерина Беспалова и Анастасия Рацкевич в студии «СЭ» в 19.00 обсудят следующие вопросы с вашим участием:

— А где Алина, или будет ли Загитова участвовать в сезоне или сделает ставку на обучение журналистике после непростого ЕГЭ?

— Промо Кубка России: кто участвует, система проведения, пустят ли зрителей и кто фаворит?

— Почему на взрослый уровень досрочно вывели Камилу Валиеву и кто может последовать её примеру?

— Медведева в Москве: как дела у неё?

— Полина Цурская в штабе Этери Тутберидзе: чего ждать от сотрудничества?

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