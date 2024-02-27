Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

27 февраля, 15:04

Загитова, Щербакова и Туктамышева стали капитанами команд на Кубке Первого канала

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Алина Загитова, Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева
Алина Загитова, Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева.
Фото «СЭ»

Стали известны капитаны команд на Кубке Первого канала по фигурному катанию 2024 года.

Капитанами коллективов будут олимпийские чемпионки Алина Загитова, Анна Щербакова и чемпионка мира Елизавета Туктамышева.

Кубок Первого канала состоится 1-3 марта в Санкт-Петербурге в ледовом дворце «Юбилейный». Он пройдет в новом формате с конкурсами в стиле хоккейных Матчей всех звезд. В турнире примут участие три команды, сформированные из сильнейших спортсменов России в одиночном и парном катании, а также в танцах на льду. Цвет каждого коллектива будет назначен по итогам жеребьевки.

Кубок Первого канала: состав участников соревнований

Фигурное катание
Алина Загитова
Анна Щербакова
Елизавета Туктамышева
1
0
Читайте также
В США указали на критичность ударов по ВСУ гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» ВКС РФ
Путину представят предложения по денонсации невыгодных международных соглашений
В квартире экс-участницы RAF в ФРГ обнаружили 1,2 кг золота и гранатомет
Зеленский отверг предложение Эрдогана о переговорах с участием России
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Канаде надеются, что CAS внесет ясность в решение ISU по олимпийским медалям фигуристов

Валиева стала членом жюри в игре КВН
Новости
RSS RSS
Все новости