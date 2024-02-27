Загитова, Щербакова и Туктамышева стали капитанами команд на Кубке Первого канала

Стали известны капитаны команд на Кубке Первого канала по фигурному катанию 2024 года.

Капитанами коллективов будут олимпийские чемпионки Алина Загитова, Анна Щербакова и чемпионка мира Елизавета Туктамышева.

Кубок Первого канала состоится 1-3 марта в Санкт-Петербурге в ледовом дворце «Юбилейный». Он пройдет в новом формате с конкурсами в стиле хоккейных Матчей всех звезд. В турнире примут участие три команды, сформированные из сильнейших спортсменов России в одиночном и парном катании, а также в танцах на льду. Цвет каждого коллектива будет назначен по итогам жеребьевки.

Кубок Первого канала: состав участников соревнований