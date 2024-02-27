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27 февраля, 20:11

Валиева стала членом жюри в игре КВН

Алина Савинова
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фигуристка Камила Валиева вошла в число членов жюри на второй игре 1/8 финала Высшей лиги КВН, информирует ТАСС.

«Для нас все равно олимпийская чемпионка», — отметил ведущий мероприятия Дмитрий Хрусталев, представляя Валиеву.

26 февраля сообщалось, что фигуристка приняла участие в съемках шоу «Кондитер.Дети», которое выходит на телеканале «Пятница».

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы. 17-летней фигуристке также запрещено принимать участие в соревнованиях, входящих в календарь федерации, тренироваться на государственных катках и выступать в шоу с государственным финансированием.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Камила Валиева
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