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Загитова с ошибкой исполнила тройной лутц в шоу Тутберидзе

20:27
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова с ошибкой исполнила программу «Клеопатра» на шоу команды Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». В этом прокате фигуристка не упала, но сделала бабочку на тройном лутце. Также она прыгнула тройной флип.

Во время выступлений на шоу в Казани фигуристка не сделала чисто ни одного прыжка, допустив три падения и одну «бабочку» на прыжковых элементах.

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