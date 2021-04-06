Загитова с ошибкой исполнила тройной лутц в шоу Тутберидзе
20:27
Олимпийская чемпионка Алина Загитова с ошибкой исполнила программу «Клеопатра» на шоу команды Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». В этом прокате фигуристка не упала, но сделала бабочку на тройном лутце. Также она прыгнула тройной флип.
Во время выступлений на шоу в Казани фигуристка не сделала чисто ни одного прыжка, допустив три падения и одну «бабочку» на прыжковых элементах.
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