Медведева сделала первый каскад за несколько месяцев

Двукратная чемпионка мира и Европы российская фигуристка Евгения Медведева исполнила показательный номер под музыку «Эхо любви». Выступление обошлось без падений. Она выступила на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Москве.

Медведева исполнила каскад сальхов + тулуп и сольный сальхов. Ранее она делала последний каскад на контрольных прокатах в начале сезона.

(Дмитрий Кузнецов)