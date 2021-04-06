Медведева сделала первый каскад за несколько месяцев
20:15
Двукратная чемпионка мира и Европы российская фигуристка Евгения Медведева исполнила показательный номер под музыку «Эхо любви». Выступление обошлось без падений. Она выступила на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Москве.
Медведева исполнила каскад сальхов + тулуп и сольный сальхов. Ранее она делала последний каскад на контрольных прокатах в начале сезона.
(Дмитрий Кузнецов)
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