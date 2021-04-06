Трансляцию шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» на Первом канале перенесли на 7 апреля

В Москве во дворце спорта «Мегаспорт» 6 апреля прошло ледовое шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». Изначально трансляция шоу была запланирована на Первом канале, но в итоге была отменена.

Шоу покажут 7 апреля в записи в 17.00 и 18.20 по московскому времени.

Шоу прошло с участием олимпийской чемпионки и чемпионки мира Алины Загитовой, призера Олимпийских игр и двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой, чемпионки мира и трехкратной чемпионки России Анны Щербаковой, чемпионки Европы Алены Косторной, талантливейших новых звезд мирового льда Камилы Валиевой и Софьи Акатьевой.

Также в программе лучшие танцевальные дуэты, спортивные пары и одиночники России Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Елизавета Туктамышева и Михаил Коляда.

Режиссеры-постановщики шоу — заслуженные тренеры России Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз.