Трусова победила в дебютной игре по петанку

Российская фигуристка Александра Трусова выиграла матч у тренера по петанку со счетом 5:2 на Дне Московского спорта, передает корреспондент «СЭ» Галина Завалунова с места событий.

Цель игры заключается в том, что игроки двух команд по очереди бросают металлические шары, стараясь как можно ближе поставить свой шар рядом с маленьким деревянным шаром — кошонетом.

За час до игры Трусова выступила на льду арены «Лужники» с номером под собственную песню.

Трусова — серебряный призер Олимпийских игр. Спортсменка вошла в резервный состав сборной России на сезон-2023/24.