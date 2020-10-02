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Загитова рассказала о своем распорядке дня после приостановления карьеры

18:41
Алина Загитова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алина Загитова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, как проходит ее день после приостановления профессиональной карьеры. 18-летняя фигуристка пропускает старт сезона-2020/21 из-за загруженности в университете и на съемках шоу «Ледниковый период», из-за чего возникли вопросы о ее будущем в профессиональном спорте.

«Не переживайте за меня, у меня все хорошо. Сейчас я радуюсь жизни, как это было и раньше, только у меня сейчас появилось еще что-то, кроме фигурного катания», — сказала Загитова в программе «Ледниковый период».

«По понедельникам я хожу в университет, потом иду на тренировки и уже до вечера тренируюсь. А если нет учебы, то расписание обычное — с девяти до семи вечера я на катке. У меня ничего не изменилось, просто я добавляю что-то новое. Развиваюсь не только в спорте», — заявила Загитова.

Дополнительная информация:

https://www.1tv.ru/shows/lednikovyy-period-2020/za-kadrom/vse-uchastniki-shou-nastoyashie-boycy-dostoynye-pohvaly-alina-zagitova-lednikovyy-period

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