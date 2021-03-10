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Загитова рассказала о планах полететь в космос

11:40
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Российская фигуристка Алина Загитова рассказала о своих планах на будущее.

— Продюсрование для меня это что-то новое, — приводит слова Зашитовой РБК. — Могу как себя, так и других продюсировать. Мало ли что в жизни сложится и что в итоге пригодится. Я вот, например, не знаю. Могу только сказать, что на тренировках жизнь точно не заканчивается. Но можно и тренером попробовать в будущем, почему нет? Или тем же журналистом.

— Насчет тренера. Раньше вы этот вариант активно рассматривали. Сейчас что думаете по поводу этого?

— Я не люблю загадывать на далекое будущее. Может, вообще в космос захочу полететь. Кстати, такая мысль в голове действительно есть.

— Ну, планы на прыжок с парашютом уже были.

— Наверное, сначала все-таки прыжок с парашютом, потом уже... Ну, посмотрим (смеется). В принципе, вестибулярный аппарат у меня хорошо работает.

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/60472b429a794737fe2b2507

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