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Загитова рассказала о желании возобновить карьеру

11:23
Алина Загитова. Фото "СЭ"
Алина Загитова. Фото "СЭ"
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Российская фигуристка Алина Загитова поделилась мнением о возможном возобновлении карьеры.

«Много раз возникало желание вернуться. Что останавливает? Есть некоторые моменты. Но есть и те, которые вдохновляют, и их очень много. Так что поживем — увидим», — приводит слова Загитовой РБК.

В декабре 2019 года фигуристка взяла перерыв в карьере. Девушка поступила в университет на факультет журналистики. Осенью 2020 года она вместе с Алексеем Ягудиным вела шоу «Ледниковый период».

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/60472b429a794737fe2b2507

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