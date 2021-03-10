Загитова рассказала о желании возобновить карьеру

Российская фигуристка Алина Загитова поделилась мнением о возможном возобновлении карьеры.

«Много раз возникало желание вернуться. Что останавливает? Есть некоторые моменты. Но есть и те, которые вдохновляют, и их очень много. Так что поживем — увидим», — приводит слова Загитовой РБК.

В декабре 2019 года фигуристка взяла перерыв в карьере. Девушка поступила в университет на факультет журналистики. Осенью 2020 года она вместе с Алексеем Ягудиным вела шоу «Ледниковый период».