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Жулин — о возвращении Загитовой в спорт: «Это нереально»

11:55
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Двукратный призер Олимпийских игр, тренер по фигурному катанию Александр Жулин оценил возможное возобновление спортивной карьеры Алины Загитовой.

Алина Загитова.Загитова рассказала о желании возобновить карьеру

«Возвращение Загитовой в спорт? Сложно сказать, но думаю, это нереально. Та же спортивная форма уже потеряна», — сказал Жулин «СЭ».

Ранее в интервью РБК российская фигуристка Алина Загитова поделилась мнением о возможном возобновлении карьеры:

«Много раз возникало желание вернуться. Что останавливает? Есть некоторые моменты. Но есть и те, которые вдохновляют, и их очень много. Так что поживем — увидим», — сказала Загитова.

В декабре 2019 года фигуристка взяла перерыв в карьере. Девушка поступила в университет на факультет журналистики. Осенью 2020 года она вместе с Алексеем Ягудиным вела шоу «Ледниковый период».

(Владислав Флегонтов)

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