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Загитова рассказала, чем занималась во время карантина

10:28
Алина Загитова. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Алина Загитова. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала о возобновлении тренировок.

— Наконец-то у нас тренировка. Для меня очень большая радость, что я пришла именно в зал. Тут другая атмосфера, все позитивно очень проходит. На карантине я занималась, естественно, у меня были тренировки, была подготовка к экзаменам, так как я в этом году сдаю ЕГЭ. Была усиленная подготовка. И сдала на права, — сказала Загитова в эфире Первого канала.

Загитова приостановила соревновательную карьеру в декабре 2019 года, однако позже спортсменка возобновила тренировки. Загитова была включена в состав сборной России на новый сезон.

Дополнительная информация:

https://www.1tv.ru/news/issue/2020-06-02/09:00#8

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