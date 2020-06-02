Загитова рассказала, чем занималась во время карантина

Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала о возобновлении тренировок.

— Наконец-то у нас тренировка. Для меня очень большая радость, что я пришла именно в зал. Тут другая атмосфера, все позитивно очень проходит. На карантине я занималась, естественно, у меня были тренировки, была подготовка к экзаменам, так как я в этом году сдаю ЕГЭ. Была усиленная подготовка. И сдала на права, — сказала Загитова в эфире Первого канала.

Загитова приостановила соревновательную карьеру в декабре 2019 года, однако позже спортсменка возобновила тренировки. Загитова была включена в состав сборной России на новый сезон.