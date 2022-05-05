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Сегодня, 21:52

Загитова поздравила маму с днем рождения и показала фото с ней

Читать «СЭ» в
Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Алина Загитова поздравила маму Лейсан Загитову с днем рождения.

19-летняя спорстменка посвятила маме пост в своем Telegram-канале и поделилась фотографиями с ней.

«Дорогая мама, мой самый близкий и родной человек! Поздравляю тебя с днем рождения.

Спасибо за тепло, которым ты согреваешь меня с самого рождения. За поддержку даже в самые тяжелые времена. За то, что даришь всей нашей семье свой свет и тепло! Без тебя я бы не стала той, кем являюсь сейчас.

Я тебя очень сильно люблю!» — написала Загитова.

Фигурное катание
Алина Загитова
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