«Нас в хрущевке двое». Трусова и Кондратюк спели на яхте в компании с Валиевой

Трусова и Кондратюк спели на яхте в компании с Валиевой

Российские фигуристы Александра Трусова и Марк Кондратюк спели на яхте в Дубае в компании Камилы Валиевой.

Молодые люди спели песню группы Бумбокс «Вахтерам» в приложении Telescope, которое создано для обмена своими видеосообщениями со всем миром.

Напомним, что 17-летняя спортсменка сейчас находится на отдыхе в Дубае.

Трусова является бронзовой призеркой чемпионата мира-2021. На ее счету также бронзовые медали чемпионатов Европы (2020, 2022).