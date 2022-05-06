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Сегодня, 11:06

«Нас в хрущевке двое». Трусова и Кондратюк спели на яхте в компании с Валиевой

Трусова и Кондратюк спели на яхте в компании с Валиевой
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александра Трусова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российские фигуристы Александра Трусова и Марк Кондратюк спели на яхте в Дубае в компании Камилы Валиевой.

Молодые люди спели песню группы Бумбокс «Вахтерам» в приложении Telescope, которое создано для обмена своими видеосообщениями со всем миром.

Напомним, что 17-летняя спортсменка сейчас находится на отдыхе в Дубае.

Трусова является бронзовой призеркой чемпионата мира-2021. На ее счету также бронзовые медали чемпионатов Европы (2020, 2022).

Фигурное катание
Александра Трусова
Марк Кондратюк
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