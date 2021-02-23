Загитова поздравила болельщиков с третьей годовщиной победы на Олимпийских играх

Российская фигуристка Алина Загитова в своем Instagram поздравила болельщиков с 3-й годовщиной победы на Олимпийских играх.

«23 февраля! Сегодня 3-я годовщина победы на Олимпийских играх! Наша совместная победа с командой, моей семьей, моими золотыми болельщиками и всеми, кто был рядом и болел за меня, — это наша общая победа! Сегодня очень приятно получать поздравления и просматривать все посты моих болельщиков. Спасибо вам! P. S. также поздравляю всех мужчин с сегодняшним праздником», — написала фигуристка.

23 февраля 2018 года на Олимпиаде в Пхенчхане Загитова выиграла первую золотую медаль на турнире. На тот момент в активе российской команды были лишь серебряные и бронзовые награды. Евгения Медведева заняла второе место.

Ранее сегодня, 23 февраля, МОК опубликовал в Twitter видео с выступлением девушки в произвольной программе на Олимпиаде.