Плющенко показал себя в лейтенантской форме и поздравил с днем защитника Отечества

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко на своей странице в Instagram поздравил с Днем защитника отечества. Спортсмен опубликовал ролик под композицию Ирины Аллегровой «Младший лейтенант». Сам фигурист позирует в своей лейтенантской форме.

— Всех мужчин с праздником !С днем защитника Отечества! На видео я в своеи? лейтенантскои? форме образца 20 летней давности! Размер не поменялся, — написал Плющенко.

Напомним, с 26 февраля по 2 марта в Москве пройдет финал Кубка России по фигурному катанию. В турнире выступит фигуристка, которая тренируется в академии Плющенко — Алена Косторная.