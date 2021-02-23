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Плющенко показал себя в лейтенантской форме и поздравил с днем защитника Отечества

19:10
Евгений Плющенко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгений Плющенко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко на своей странице в Instagram поздравил с Днем защитника отечества. Спортсмен опубликовал ролик под композицию Ирины Аллегровой «Младший лейтенант». Сам фигурист позирует в своей лейтенантской форме.

— Всех мужчин с праздником !С днем защитника Отечества! На видео я в своеи? лейтенантскои? форме образца 20 летней давности! Размер не поменялся, — написал Плющенко.

Напомним, с 26 февраля по 2 марта в Москве пройдет финал Кубка России по фигурному катанию. В турнире выступит фигуристка, которая тренируется в академии Плющенко — Алена Косторная.

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