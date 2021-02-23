Плющенко показал себя в лейтенантской форме и поздравил с днем защитника Отечества
19:10
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко на своей странице в Instagram поздравил с Днем защитника отечества. Спортсмен опубликовал ролик под композицию Ирины Аллегровой «Младший лейтенант». Сам фигурист позирует в своей лейтенантской форме.
— Всех мужчин с праздником !С днем защитника Отечества! На видео я в своеи? лейтенантскои? форме образца 20 летней давности! Размер не поменялся, — написал Плющенко.
Напомним, с 26 февраля по 2 марта в Москве пройдет финал Кубка России по фигурному катанию. В турнире выступит фигуристка, которая тренируется в академии Плющенко — Алена Косторная.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю