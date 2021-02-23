МОК отметил три года с момента победы Загитовой на Олимпиаде в Пхенчхане

Международный олимпийский комитет (МОК) в Twitter вспомнил, как в 2018 году российская фигуристка Алина Загитова победила на Олимпиаде в Пхенчхане.

МОК опубликов в соцсети видео с выступлением девушки в произвольной программе.

«В этот день в Пхенчхане Алина Загитова завоевала золото в одиночной женском фигурном катании в возрасте всего 15 лет!» — говорится в сообщении.