Загитова посетила матч «Ак Барса» с «Металлургом»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова присутствует на матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Металлург».

«Алина Загитова на хоккее! Всегда рады таким гостям», — говорится в посте клуба в Twitter.

Алина Загитова на хоккее! Всегда рады таким гостям ? pic.twitter.com/R6mKQOHOV0 — ХК Ак Барс (@hcakbars) October 7, 2021

В декабре 2019 года фигуристка взяла перерыв в карьере. На данный момент Загитова является ведущей шоу «Ледниковый период» на «Первом канале».