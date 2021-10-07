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Загитова посетила матч «Ак Барса» с «Металлургом»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова посетила матч «Ак Барс» — «Металлург»
20:29
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова присутствует на матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Металлург».

«Алина Загитова на хоккее! Всегда рады таким гостям», — говорится в посте клуба в Twitter.

В декабре 2019 года фигуристка взяла перерыв в карьере. На данный момент Загитова является ведущей шоу «Ледниковый период» на «Первом канале».

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Екатерина Савостина все материалы автора
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