Академия Плющенко создала собственный YouTube-канал

Академия двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко» создала собственный YouTube-канал.

«Наконец -то это свершилось! Наша команда так устала читать фейк-ньюс, что мы решили открыть свой YouTube-канал! Подписывайтесь и узнавайте эксклюзивные новости только у нас! Мы вас точно не обманем», — говорится в посте академии в Instagram.

Шоу будет выходить на канале каждую неделю. Ведущей стала Елена Радионова.