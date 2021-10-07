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Академия Плющенко создала собственный YouTube-канал

Академия Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко» создала свой YouTube-канал
20:14
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Академия двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко» создала собственный YouTube-канал.

«Наконец -то это свершилось! Наша команда так устала читать фейк-ньюс, что мы решили открыть свой YouTube-канал! Подписывайтесь и узнавайте эксклюзивные новости только у нас! Мы вас точно не обманем», — говорится в посте академии в Instagram.

Шоу будет выходить на канале каждую неделю. Ведущей стала Елена Радионова.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/channel/UCJiMosRYcoJKE008CUXzTvw/featured

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Екатерина Савостина все материалы автора
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