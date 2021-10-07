Академия Плющенко создала собственный YouTube-канал
Академия Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко» создала свой YouTube-канал
20:14
Академия двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко» создала собственный YouTube-канал.
«Наконец -то это свершилось! Наша команда так устала читать фейк-ньюс, что мы решили открыть свой YouTube-канал! Подписывайтесь и узнавайте эксклюзивные новости только у нас! Мы вас точно не обманем», — говорится в посте академии в Instagram.
Шоу будет выходить на канале каждую неделю. Ведущей стала Елена Радионова.
Дополнительная информация:
https://www.youtube.com/channel/UCJiMosRYcoJKE008CUXzTvw/featured
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