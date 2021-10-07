Российский фигурист Артем Ковалев занимает второе место после короткой программы на этапе юниорского «Гран-при» в Линце. Он набрал 80,97 балла.

Лидирует Илья Малинин из США (81,31). Тройку замыкает еще один россиянин Кирилл Сарновский, который получил за свой прокат 75,20 балла.

Произвольные программы юноши представят 8 октября.

Линц, Австрия

«Гран-при» среди юниоров, 7-й этап

Юноши

Короткая программа

1. Илья Малинин (США) — 81,31

2. Артем Ковалев (Россия) — 80,97

3. Кирилл Сарновский (Россия) — 75,20