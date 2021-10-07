Ковалев занимает второе место после короткой программы на этапе юниорского «Гран-при» в Линце
21:03
Российский фигурист Артем Ковалев занимает второе место после короткой программы на этапе юниорского «Гран-при» в Линце. Он набрал 80,97 балла.
Лидирует Илья Малинин из США (81,31). Тройку замыкает еще один россиянин Кирилл Сарновский, который получил за свой прокат 75,20 балла.
Произвольные программы юноши представят 8 октября.
Линц, Австрия
«Гран-при» среди юниоров, 7-й этап
Юноши
Короткая программа
1. Илья Малинин (США) — 81,31
2. Артем Ковалев (Россия) — 80,97
3. Кирилл Сарновский (Россия) — 75,20
Читайте также
Американский допингер доказал свою невиновность и отсудил 27 миллионов долларов. Дикая история из 1990-х
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю